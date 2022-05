Sesso in strada, Fratelli d’Italia: “Situazione grave alla stazione Garibaldi” (Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Il video diffuso sui social, in cui si vede una coppia fare Sesso davanti a tutti, ritrae la condizione di totale degrado e abbondono in cui versa l’intera città di Napoli. La stazione centrale dovrebbe essere il biglietto da visita del capoluogo partenopeo ma bastano pochi passi per capire che Napoli non è affatto una città sicura.” Ad affermarlo in una nota, il consigliere regionale Marco Nonno ed il consigliere comunale di Napoli Giorgio Longobardi, che hanno aggiunto: “Abbiamo inoltrato al Questore di Napoli ed al Comandante della Polizia locale, una missiva nella quale imploriamo ad horas di disporre una maggiore presenza delle forze dell’ordine per la zona in questione, Piazza Garibaldi è ormai terra di nessuno, occupata da persone indigenti e ingestibili con una forte presenza di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Il video diffuso sui social, in cui si vede una coppia faredavanti a tutti, ritrae la condizione di totale degrado e abbondono in cui versa l’intera città di Napoli. Lacentrale dovrebbe essere il biglietto da visita del capoluogo partenopeo ma bastano pochi passi per capire che Napoli non è affatto una città sicura.” Ad affermarlo in una nota, il consigliere regionale Marco Nonno ed il consigliere comunale di Napoli Giorgio Longobardi, che hanno aggiunto: “Abbiamo inoltrato al Questore di Napoli ed al Comandante della Polizia locale, una missiva nella quale imploriamo ad horas di disporre una maggiore presenza delle forze dell’ordine per la zona in questione, Piazzaè ormai terra di nessuno, occupata da persone indigenti e ingestibili con una forte presenza di ...

