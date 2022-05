Serena Melani, una donna italiana comandante di una grande nave (Di martedì 31 maggio 2022) La Explora I, prima nave della flotta Explora Journey, nuovo brand del gruppo Msc, vedrà al comando la livornese. Entrerà in servizio alla fine di maggio 2023 Leggi su vanityfair (Di martedì 31 maggio 2022) La Explora I, primadella flotta Explora Journey, nuovo brand del gruppo Msc, vedrà al comando la livornese. Entrerà in servizio alla fine di maggio 2023

Pubblicità

repubblica : La prima italiana comandante di una grande nave: Serena Melani, livornese, e' a capo della Explora 1 di Msc, appena… - TeresaBellanova : Un augurio di vero cuore a Serena Melani, prima donna comandante italiana. La scelta di MSC di puntare su una donna… - zazoomblog : Serena Melani è la prima donna comandante di una grande nave in Italia: “Ho lottato 31 anni per questo giorno” -… - Luce_news : Serena Melani è la prima donna comandante di una grande nave in Italia: “Ho lottato 31 anni per questo giorno” - galietti82 : RT @Fincantieri: Al comando di Explora I #Msc ci sarà la prima donna comandante, Serena Melani. 'È la prima nave prototipo di un nuovo conc… -