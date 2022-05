Serena Melani è la prima donna comandante di una grande nave in Italia: 'Ho lottato... (Di martedì 31 maggio 2022) Ci sono voluti '31 anni di lotte per arrivare a questo giorno', ma alla fine ce l'ha fatta. Serena Melani , livornese, è la prima donna comandante di una grande nave in Italia. L'annuncio è arrivato ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 31 maggio 2022) Ci sono voluti '31 anni di lotte per arrivare a questo giorno', ma alla fine ce l'ha fatta., livornese, è ladi unain. L'annuncio è arrivato ...

