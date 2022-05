Sempre più donne hanno i sintomi della menopausa precoce mentre ancora lavorano (Di martedì 31 maggio 2022) I dati parlano chiaro: circa il 44% delle donne afferma di avvertire i primi sintomi della menopausa precocemente, per la precisione prima di andare in pensione. A segnalarlo, riportato sia dal The Guardian che da Madame Figaro, uno studio condotto dalla Fawcett Society: all’interno del rapporto si evidenziano le disparità di genere sul luogo di lavoro causate proprio da questa situazione. «Ma il dato ancora più importante è che l’80% di queste donne avverte questi sintomi circa sette anni prima dell’ultimo ciclo mestruale, sperimentandoli quindi più a lungo rispetto alla media», spiega la dottoressa Raffaela di Pace, ginecologa e sessuologa. ... Leggi su iodonna (Di martedì 31 maggio 2022) I dati parlano chiaro: circa il 44% delleafferma di avvertire i primimente, per la precisione prima di andare in pensione. A segnalarlo, riportato sia dal The Guardian che da Madame Figaro, uno studio condotto dalla Fawcett Society: all’interno del rapporto si evidenziano le disparità di genere sul luogo di lavoro causate proprio da questa situazione. «Ma il datopiù importante è che l’80% di questeavverte questicirca sette anni prima dell’ultimo ciclo mestruale, sperimentandoli quindi più a lungo rispetto alla media», spiega la dottoressa Raffaela di Pace, ginecologa e sessuologa. ...

