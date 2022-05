Selvaggia Lucarelli, è morto il suo cane Godzilla: «Sei stato l’eroe del mio Leon». Il toccante addio (Di martedì 31 maggio 2022) Brutta notizia per Selvaggia Lucarelli, che in un post su Instagram ha fatto sapere di aver perso Godzilla, il cagnolino legatissimo alla famiglia, soprattutto al figlio Leon. Suo fedele amico, il cavalier king di tre colori nell’ultimo anno aveva avuto diversi problemi di salute che lo avevano costretto anche al ricovero in clinica. Ma il temperamento era forte il pet era sempre tornato a casa dai suoi affetti, dalla sua padrona e soprattutto dal suo padroncino Leon, legatissimo al pelosetto. Con una carrellata di foto la blogger saluta con amore il suo amico a quattro zampe ripercorrendo tra immagini e parole una vita passata insieme. «Sarai in ogni paperella, pan di stelle, pizza margherita che vedrò e per cui andavi pazzo. Sarai nelle cose che ti piacevano e nelle cose che hai rincorso, nei ... Leggi su blog.libero (Di martedì 31 maggio 2022) Brutta notizia per, che in un post su Instagram ha fatto sapere di aver perso, il cagnolino legatissimo alla famiglia, soprattutto al figlio. Suo fedele amico, il cavalier king di tre colori nell’ultimo anno aveva avuto diversi problemi di salute che lo avevano costretto anche al ricovero in clinica. Ma il temperamento era forte il pet era sempre tornato a casa dai suoi affetti, dalla sua padrona e soprattutto dal suo padroncino, legatissimo al pelosetto. Con una carrellata di foto la blogger saluta con amore il suo amico a quattro zampe ripercorrendo tra immagini e parole una vita passata insieme. «Sarai in ogni paperella, pan di stelle, pizza margherita che vedrò e per cui andavi pazzo. Sarai nelle cose che ti piacevano e nelle cose che hai rincorso, nei ...

Pubblicità

stanzaselvaggia : “Mio figlio, 22 anni, per aver manifestato a Torino con gli altri studenti, è in cella da dieci giorni in isolament… - stanzaselvaggia : @bravimabasta Lui è in carcere da 12 gironi, in cella con un detenuto che ha commesso un duplice omicidio. Difficil… - TommyBrain : MATTEO BRANDI LEGGE SELVAGGIA LUCARELLI - La regina della vacuità' - IacobellisT : MATTEO BRANDI LEGGE SELVAGGIA LUCARELLI - La regina della vacuità' - TeleRompo : Raggio di sole nel mio pessimismo antropologico: per quanto siano assurdamente numerosi, i follower di Selvaggia Lu… -