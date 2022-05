Secondo il ministro Orlando, l’aumento dei salari è una delle condizioni per evitare la recessione (Di martedì 31 maggio 2022) «Bisogna adeguare i salari italiani all’inflazione». Questa è «una delle condizioni per evitare la recessione e fa specie che da noi si alzino strali proprio dal mondo delle imprese, che in quel caso sarebbero le prime a pagare il prezzo più alto». A parlare, in un’intervista alla Stampa, è il ministro del Lavoro Andrea Orlando. Dopo che nel corso dell’assemblea di Assolombarda è andato in scena il botta e risposta tra il ministro dell’Innovazione Vittorio Colao e il presidente di Confindustria Carlo Bonomi. «Assumete di più e pagate di più, soprattutto i giovani e i migliori laureati», ha detto Colao. Bonomi ha risposto che il nodo centrale rimane il taglio alle tasse sul lavoro, proposto dagli industriali. Ma «dire solo “tagliare il ... Leggi su linkiesta (Di martedì 31 maggio 2022) «Bisogna adeguare iitaliani all’inflazione». Questa è «unaperlae fa specie che da noi si alzino strali proprio dal mondoimprese, che in quel caso sarebbero le prime a pagare il prezzo più alto». A parlare, in un’intervista alla Stampa, è ildel Lavoro Andrea. Dopo che nel corso dell’assemblea di Assolombarda è andato in scena il botta e risposta tra ildell’Innovazione Vittorio Colao e il presidente di Confindustria Carlo Bonomi. «Assumete di più e pagate di più, soprattutto i giovani e i migliori laureati», ha detto Colao. Bonomi ha risposto che il nodo centrale rimane il taglio alle tasse sul lavoro, proposto dagli industriali. Ma «dire solo “tagliare il ...

