“Se è così, non le accetto”, il papà del bambino offeso da Sara Pinna e le scuse “non sincere” (Di martedì 31 maggio 2022) C’era già stata – ancor prima che il caso diventasse mediatico a livello nazionale – una telefonata di scuse. Prima il contatto tramite Facebook, poi quella telefonata per cospargersi il capo di cenere e fare mea culpa per aver pronunciato – rivolgendosi a un bambino di soli sette anni – quella frase discriminatoria tipica dell’atavica guerriglia dialettica tra Nord e Sud. Poi, però, negli ultimi giorni è successo qualcos’altro, con una serie di dichiarazioni che hanno fatto indispettire il padre del bimbo tifoso del Cosenza offeso dalla conduttrice Sara Pinna che lavora per la trasmissione vicentina “Terzo Tempo – Diretta Biancorossa”. Sara Pinna, il padre del bambino offeso non accetta più le scuse Il caso, oramai, è ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) C’era già stata – ancor prima che il caso diventasse mediatico a livello nazionale – una telefonata di. Prima il contatto tramite Facebook, poi quella telefonata per cospargersi il capo di cenere e fare mea culpa per aver pronunciato – rivolgendosi a undi soli sette anni – quella frase discriminatoria tipica dell’atavica guerriglia dialettica tra Nord e Sud. Poi, però, negli ultimi giorni è successo qualcos’altro, con una serie di dichiarazioni che hanno fatto indispettire il padre del bimbo tifoso del Cosenzadalla conduttriceche lavora per la trasmissione vicentina “Terzo Tempo – Diretta Biancorossa”., il padre delnon accetta più leIl caso, oramai, è ...

