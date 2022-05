“Scusatemi, ho sbagliato”. Ilary Blasi, gaffe all’Isola dei Famosi a televoto aperto (Di martedì 31 maggio 2022) Ilary Blasi gaffe Isola dei Famosi. Non è la prima volta che succede, ma lo scivolone della conduttrice nel bel mezzo della 21esima puntata del reality, andata in onda lunedì 30 maggio 2022, ha creato non poco caos in rete. Più tardi si è resa conto dell’errore, ha chiesto scusa al pubblico e rettificato. Ma andiamo con ordine. Si sapeva già che lunedì sera ci sarebbero state due eliminazioni. Inizialmente a raggiungere Playa Sgamadissima, dove da qualche giorno vive in solitaria Roger Balduino, è stato Marco Maccarini. Successivamente è stato aperto un televoto flash tra Pamela Petrarolo, Maria Laura De Vitis e Marco Cuculo, ma proprio mentre il pubblico stava ancora votando è arrivata la gaffe di Ilary Blasi. Ilary ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 31 maggio 2022)Isola dei. Non è la prima volta che succede, ma lo scivolone della conduttrice nel bel mezzo della 21esima puntata del reality, andata in onda lunedì 30 maggio 2022, ha creato non poco caos in rete. Più tardi si è resa conto dell’errore, ha chiesto scusa al pubblico e rettificato. Ma andiamo con ordine. Si sapeva già che lunedì sera ci sarebbero state due eliminazioni. Inizialmente a raggiungere Playa Sgamadissima, dove da qualche giorno vive in solitaria Roger Balduino, è stato Marco Maccarini. Successivamente è stato aperto unflash tra Pamela Petrarolo, Maria Laura De Vitis e Marco Cuculo, ma proprio mentre il pubblico stava ancora votando è arrivata ladi...

