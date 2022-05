Scuola | Muscarà | “Dati allarmanti per il Sud e la Campania”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Arriviamo sempre tardi, a decisioni prese“: così la consigliera del gruppo misto Mariasulla questione, dopo lo sciopero di ieri. “Abbiamoper lae per il Sud, persino sui posti di lavoro a tempo pieno per i docenti dielementare e quali sono i programmi per il prossimo anno? Si fa finta di niente, come al solito“. “Intanto il governo prende decisioni a lungo termine così l’impatto è più morbido, e questi politici passeranno senza pagare in termini di responsabilità. Mancano circa 1800 docenti inescluso il personale tecnico, solo per ciò che concerne laprimaria e, come riportato da Marco Esposito sul Mattino, già il divario tra Lazio e ...