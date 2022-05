Scozia-Ucraina domani in tv: canale, orario e streaming qualificazioni Mondiali 2022 (Di martedì 31 maggio 2022) Grande attesa per il fischio d’inizio di Scozia-Ucraina, spareggio di qualificazione ai Mondiali del 2022. Dopo il rinvio per i fatti in Ucraina, è tempo di scendere in campo. Le due nazionali vanno a caccia di un posto in Qatar. La partita è in programma alle 20:45 di mercoledì 1 giugno e non è prevista una diretta tv in Italia. Sarà però possibile seguire la sfida in replica su canale 20 a partire dalle 23:20. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 31 maggio 2022) Grande attesa per il fischio d’inizio di, spareggio di qualificazione aidel. Dopo il rinvio per i fatti in, è tempo di scendere in campo. Le due nazionali vanno a caccia di un posto in Qatar. La partita è in programma alle 20:45 di mercoledì 1 giugno e non è prevista una diretta tv in Italia. Sarà però possibile seguire la sfida in replica su20 a partire dalle 23:20. SportFace.

Pubblicità

soloteo1980 : Una partita che ha davvero diverse chiavi di lettura. Scozia in cerca della prima apparizione alla fase finale di u… - RivistaUndici : L’Ucraina sta per giocare la partita più importante della sua storia calcistica. - AlexCrisetti : @pc_947 @simonesalvador Scozia Ucraina sarà in differita alle 23. La finale della domenica sarà in diretta. Tutto s… - infobetting : Scozia-Ucraina (qualificazioni mondiali Qatar 2022, mercoledì 1° giugno ore 20:45): formazioni, quote, pronostici… - SportInTV_IT : In esclusiva in chiaro su #Mediaset gli ultimi #playoff per un posto a #Qatar2022 #Scozia #Ucraina #Galles -