Sconti treno per referendum e elezioni amministrative: come ottenerli (Di martedì 31 maggio 2022) Il 12 giugno gli elettori saranno chiamati a esprimere la propria preferenza dalle 7 alle 23 in tutta Italia per il referendum abrogativo sulla giustizia. Contestualmente, in circa 1000 Comuni italiani si terranno anche le elezioni amministrative. Considerando che il diritto di voto deve essere esercitato nella sezione elettorale del comune di residenza nella quale si è iscritti come elettori, sono diversi i cittadini italiani che dovranno spostarsi per poter votare. Per raggiungere il Comune di residenza utilizzando il treno è possibile usufruire di tariffe agevolate, di Sconti per il referendum e le elezioni amministrative. Le tariffe agevolate sono messe a disposizione sia da Trenitalia che da Nuovo Trasporto Viaggiatori (Italo), e ...

