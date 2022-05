Scocchia (illycaffè): "A breve piano industriale, puntiamo a crescita e quotazione in Borsa" (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Labitalia) - "Noi abbiamo un piano industriale a cui sto lavorando insieme a tutta la squadra da quando mi sono insediata e che condivideremo a breve con il cda. Questo piano ha due obiettivi: avviare una nuova fase di crescita e preparare l'azienda alla quotazione in Borsa nell'arco di piano 2023-26". E' quanto spiega, intervistata da Adnkronos/Labitalia, Cristina Scocchia, ad di illycaffè, sugli obiettivi dell'azienda storica del made in Italy. "Vogliamo farlo -spiega- rafforzando la posizione competitiva che abbiamo in Italia che per noi è il mercato chiave su cui vogliamo continuare a crescere sia nell'horeca sia negli altri canali. In Europa invece vogliamo accelerare e in Cina e USA vogliamo ... Leggi su iltempo (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Labitalia) - "Noi abbiamo una cui sto lavorando insieme a tutta la squadra da quando mi sono insediata e che condivideremo acon il cda. Questoha due obiettivi: avviare una nuova fase die preparare l'azienda allainnell'arco di2023-26". E' quanto spiega, intervistata da Adnkronos/Labitalia, Cristina, ad di, sugli obiettivi dell'azienda storica del made in Italy. "Vogliamo farlo -spiega- rafforzando la posizione competitiva che abbiamo in Italia che per noi è il mercato chiave su cui vogliamo continuare a crescere sia nell'horeca sia negli altri canali. In Europa invece vogliamo accelerare e in Cina e USA vogliamo ...

Illycaffè: ricavi in crescita, +17,4% in tutti i principali mercati e canali ... ha commentato Cristina Scocchia, amministratore delegato di illycaffè. 'Nel 2022 ci focalizzeremo su una crescita profittevole, guidata da chiare scelte strategiche e da un'efficiente allocazione ... Illycaffè: Scocchia, è il momento di resilienza e coraggio Resilienza e coraggio. Sono le caratteristiche che una azienda deve mostrare in questo momento complesso postpandemico e di conflitto. A indicarle è Cristina Scocchia, a.d. di illycaffè da pochi mesi. Soddisfatta per i risultati genericamente positivi del primo trimestre dell'anno, Scocchia sottolinea con una metafora la difficoltà del momento: "quando ci ... ... ha commentato Cristina, amministratore delegato di. 'Nel 2022 ci focalizzeremo su una crescita profittevole, guidata da chiare scelte strategiche e da un'efficiente allocazione ...Resilienza e coraggio. Sono le caratteristiche che una azienda deve mostrare in questo momento complesso postpandemico e di conflitto. A indicarle è Cristina, a.d. dida pochi mesi. Soddisfatta per i risultati genericamente positivi del primo trimestre dell'anno,sottolinea con una metafora la difficoltà del momento: "quando ci ...