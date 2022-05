Sclerosi Multipla: Vacca, “Presentata agenda 2025, barometro 2022 e carta diritti per portare avanti mille risposte” (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – “Oggi abbiamo presentato l’agenda 2025 di AISM dove abbiamo messo i punti che vogliamo raggiungere per dare risposte alle persone con Sclerosi Multipla. Non solo, abbiamo presentato anche il barometro 2022 dove abbiamo fatto una fotografia attuale della patologia, ma soprattutto abbiamo la carta dei diritti, rivisitata dopo la pandemia, dove abbiamo aggiunto tre diritti che ci hanno permesso di raggiungere un decalogo”. Così il presidente di AISM, Francesco Vacca, a margine dell’evento organizzato in occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, tenutosi presso la Camera dei deputati. “I tik toker sono i nostri testimonial che ci daranno ... Leggi su italiasera (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – “Oggi abbiamo presentato l’di AISM dove abbiamo messo i punti che vogliamo raggiungere per darealle persone con. Non solo, abbiamo presentato anche ildove abbiamo fatto una fotografia attuale della patologia, ma soprattutto abbiamo ladei, rivisitata dopo la pandemia, dove abbiamo aggiunto treche ci hanno permesso di raggiungere un decalogo”. Così il presidente di AISM, Francesco, a margine dell’evento organizzato in occasione della Giornata Mondiale della, tenutosi presso la Camera dei deputati. “I tik toker sono i nostri testimonial che ci daranno ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Oggi è la Giornata mondiale della sclerosi multipla. Nel 2021 il 30% dei pazienti affetti da questa patologia ha pe… - bambinogesu : #30maggio #WorldMSDay Il Centro del Bambino Gesù è riferimento nazionale per bambini e ragazzi colpiti da… - Avvenire_Nei : Isolamento, perdita del lavoro: così soffrono i malati di sclerosi multipla - italiaserait : Sclerosi Multipla: Irpini, “Mostro alle persone cosa significa vivere con patologia per aumentare inclusività” - LocalPage3 : Sclerosi Multipla: Irpini, “Mostro alle persone cosa significa vivere con patologia per aumentare inclusività”… -