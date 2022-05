Sciopero 30 maggio, Sindacati: circa 20% personale ha aderito. Protesta forte, non può essere ignorata (Di martedì 31 maggio 2022) Flc Cgil, Uil, Cisl, Gilda, Snals - Crescono i dati relativi all’adesione del personale allo Sciopero con stime che indicano una percentuale attorno al 20%. Se un lavoratore della scuola su 5 ha aderito allo Sciopero significa che la Protesta è forte. Questo è un fatto che non può essere ignorato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 31 maggio 2022) Flc Cgil, Uil, Cisl, Gilda, Snals - Crescono i dati relativi all’adesione delallocon stime che indicano una percentuale attorno al 20%. Se un lavoratore della scuola su 5 haallosignifica che la. Questo è un fatto che non puòignorato. L'articolo .

