Sardegna depredata ancora | fermati due turisti “ladri” di spiaggia Cosa rischia chi ruba conchiglie

(Di martedì 31 maggio 2022)chi? Denunce e multe salatissime, ma a quanto pare il fenomeno non si arresta. Stavano rientrando a bordo della nave da crociera, ma si stavano portando via un sacchetto pieno dii dueitalianiall’imbarco dalla Security dell’Autorità di sistema portuale del mare di. Gli agenti hanno scoperto che all’interno di uno zaino avevano nascosto un sacco con numeroseprelevate dal litorale cagliaritano e i duesono stati segnalati alla Guardia forestale. E’ il primo furto didella stagione scoperto al porto di Cagliari, mentre il mese scorso a Olbia la sicurezza dell’Authority aveva sventato quello di due ...

Grazie alla collaborazione con l'associazione "rubata e", hanno potuto fare ritorno a Is Arutas, nel litorale di Cabras. Parte della sabbia restituita proviene anche dalle camere ...Duecentocinquanta chili di granelli di quarzo, sequestrati negli aeroporti sardi - arrivati grazie alla collaborazione con l'associazionerubata e, che ogni anno si impegna nell'azione di salvaguardia - hanno potuto fare ritorno a Is Arutas, nel litorale di Cabras, nell'Oristanese. Un dato in crescita rispetto a ...Centinaia di chili di granelli di quarzo, sequestrati negli aeroporti sardi, sono tornati a casa. Grazie alla collaborazione con l'associazione "Sardegna rubata e depredata", hanno potuto fare ritorno ...Il fenomeno dei furti di sabbia e conchiglie non accenna a placarsi: nel 2021 recuperati 200 chili, l’anno prima addirittura sei quintali ...