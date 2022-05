Sara Pinna | Ho chiesto da subito scusa anche al padre del bimbo | ma i social non hanno mollato l' osso'

(Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) - "Riconfermo quanto detto: le mie scuse, che ribadisco, sono state fatte già il 21 maggio, quando ho preso coscienza che la situazione di inadeguatezza che ho provato haferito delle persone e la popolazione del nostro Sud. Ho cercato dadi porre rimedio al mio errore, ma poi i meccanismi dei, una volta preso l', non lolasciato: le mie scuse non sono servite a fermarli". Lo dice all'Adnkronos la cronista della tv vicentina Tva,, ancora nella bufera per il suo botta e risposta con un piccolo tifoso del Cosenza ("squadra che ha giocato benissimo e ha meritato la promozione", sottolinea). "Sono riuscita a parlare con ildel bambino, già il 21 maggio, rintracciandolo tramite Messenger: ci siamo ...

Ribatte dallo studio la presentatrice: 'E gatti si diventa, sai Non ti preoccupare che venite anche voi in pianura a cercare lavoro'. Lo scambio si conclude con il sorriso del giornalista:...Lo scrive sui canali social della sua emittente, la veneta Tva, la conduttrice tvdopo aver scatenato una bufera social per una frase rivolta a un piccolo tifoso del Cosenza. La ...Lo dice all’Adnkronos la cronista della tv vicentina Tva, Sara Pinna, ancora nella bufera per il suo botta e risposta con un piccolo tifoso del Cosenza (“squadra che ha giocato benissimo e ha meritato ...SASSARI. Non aveva ancora finito la frase e si era già pentita, ma ormai era tardi. Sara Pinna, dallo studio della trasmissione “Terzo tempo biancorossa” su TvA, televisione privata di Vicenza, ha ...