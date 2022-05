Sanzioni Ue | Mosca attacca l’Occidente | «Misure dettate dall’odio irrazionale contro il popolo russo»

Leggi su open.online

(Di martedì 31 maggio 2022) «chi è tutto questo? Una conclusione rivoltante si impone: questesono dirette proprioil». A parlare è il vicepresidente del Consiglio di sicurezzaDmitry Medvedev sul suo canale Telegram, come riportato dalla Tass. «Questa conclusione è scoraggiante, ma purtroppo è vera. Ci odiano tutti! Queste decisioni si basano sull’odio verso la Russia, verso i russi, verso tutti i suoi abitanti», ha aggiunto. Il riferimento è alleeconomiche delmesse in campola Russia per fermare la guerra in Ucraina. Ieri l’Ue ha trovato un accordo sull’embargo al petrolio da inserire nel sesto pacchetto di. Secondo Medvedev,vuole ...