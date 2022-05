Sanzioni Russia, Zelensky: “Inaccettabili oltre 50 giorni tra quinto e sesto pacchetto” (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – “Quando passano oltre 50 giorni tra il quinto e il sesto pacchetto di Sanzioni la situazione non è accettabile per noi”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, salutando l’approvazione del nuovo pacchetto di Sanzioni Ue, ha criticato il ritardo con cui è stato approvato, durante la conferenza stampa a Kiev con la presidente della Slovacchia, Zuzana Caputova. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – “Quando passano50tra ile ildila situazione non è accettabile per noi”. Così il presidente ucraino Volodymyr, salutando l’approvazione del nuovodiUe, ha criticato il ritardo con cui è stato approvato, durante la conferenza stampa a Kiev con la presidente della Slovacchia, Zuzana Caputova. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Pubblicità

rulajebreal : Il consigliere di sicurezza nazionale, Mike Flynn fu licenziato da Trump (grande fan di Putin), perché aveva telefo… - marcotravaglio : Quanto tempo perso, quanti morti, distruzioni, orrori, profughi e prigionieri in Ucraina, mentre l’Europa si svenav… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | L'Ue va verso l'inserimento del patriarca Kirill nella black list del sesto pacchetto di sanzioni contro… - gipsy1966 : RT @dacicus22: Altri 35 italiani che ringraziano Europa per le sanzioni applicate alla Russia e che funzionano alla grande. ???? #sanzioni #r… - redanna62 : Draghi: 'gli effetti delle sanzioni alla Russia si vedranmo dsll'estate' No Sig. Draghi, si vedono già! Siamo ormai… -