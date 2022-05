Sanzioni Russia | Borrell | “Kirill incluso? Penso di sì”

(Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – “di sì. Una settimana fa avrei detto sì”. Così Josep, Alto Rappresentante della politica estera Ue, ha risposto al suo arrivo al Consiglio europeo ad una domanda sulla possibile inclusione del patriarca della Chiesa ortodossa russanella lista delle personalità soggette a. “Buone notizie. Ieri vi avevo detto che avremmo raggiunto l’accordo e lo abbiamo fatto. Tardi, come sempre, ma lo abbiamo raggiunto. Abbiamo il piano di bandire il 90 per cento delle importazioni dall’Unione Europea. Per la fine dell’anno acquisteremo il 90% in meno di petrolio dalla. Un altro passo avanti, una nuova dimostrazione di unità”, aveva detto stamane l’Alto Rappresentante, arrivando ai lavori del Consiglio Europeo. L'articolo proviene da Italia Sera.

Caracciolo svela la scomoda verità dellea Putin Per Camporini infatti 'non ha senso ... 'Non c'è interesse ad attaccare la. L'interesse è difendere l'Ucraina', sintetizza il generale.Caracciolo svela la scomoda verità dellea Putin Il sesto pacchetto dicontro ...una guerra a Putin" 'Il blocco permetterà di tagliare di due terzi del petrolio importato dalla'...Il petrolio corre verso i 120 dollari al barile dopo che l'Ue ha votato per l'embargo parziale sul greggio russo, rinfocolando le paure dei mercati per una fiammata dell'inflazione poco prima dei meet ...'Devono finire tutti i litigi in Europa; litigi interni che non fanno altro che incoraggiare la Russia a fare sempre piu' pressione su di voi, ...