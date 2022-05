Santa Croce Camerina al dipendente comunale aggredito solidarietà dai sindacati (Di martedì 31 maggio 2022) Santa Croce Camerina – Presso il palazzo comunale di Santa Croce Camerina si è verificata un’aggressione da parte di un cittadino ai danni di un dipendente comunale. Questi sembra sia, stando a fonti sindacali, il RUP tecnico incaricato dell’esecuzione del progetto di costruzione di un canale di gronda, ricadente su una importante via cittadina. Sulla vicenda sono giunti giudizi di condanna per il gesto e di solidarietà alla vittima da parte delle organizzazioni sindacali. Angela Corallo, segretaria aziendale della FP CGIL di Santa Croce Camerina e Nunzio Fernandez, segretario generale della FP CGIL di Ragusa, affermano “esprimiamo solidarietà al ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 31 maggio 2022)– Presso il palazzodisi è verificata un’aggressione da parte di un cittadino ai danni di un. Questi sembra sia, stando a fonti sindacali, il RUP tecnico incaricato dell’esecuzione del progetto di costruzione di un canale di gronda, ricadente su una importante via cittadina. Sulla vicenda sono giunti giudizi di condanna per il gesto e dialla vittima da parte delle organizzazioni sindacali. Angela Corallo, segretaria aziendale della FP CGIL die Nunzio Fernandez, segretario generale della FP CGIL di Ragusa, affermano “esprimiamoal ...

Pubblicità

quotidianodirg : Santa Croce Camerina – Presso il palazzo comunale di Santa Croce Camerina si è verificata un’aggressione da parte d… - LuceverdeMilano : ?? #Milano - #semafori fuori servizio ?? ore 8:30 - 12:30 di oggi #31maggio ?MONTI / VIRGILIO / MONTI / 5°ALPINI ?… - Pegasofree777 : RT @tittimp: Tenete la croce in alto, cosicché io possa vederla anche attraverso le fiamme. Santa Giovanna d'Arco - InVeritatetweet : RT @tittimp: Tenete la croce in alto, cosicché io possa vederla anche attraverso le fiamme. Santa Giovanna d'Arco - tittimp : RT @PaterCustos: 'Sappiate, figliuoli, e credete a me, che lo so: non vi è mezzo più potente ad ottenere le grazie da Dio che la Madonna Sa… -