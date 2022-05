Sanlorenzo Superyacht | evoluzione organizzativa del management

Pubblicità

pressmare.it

... in seguito ilè rimasto in cantiere per completare i lavori di allestimento. Via mare arriverà al rimorchio al Cantieredi La Spezia dove verranno realizzati i lavori di arredo ...... in seguito ilè rimasto in cantiere per completare i lavori di allestimento. Via mare arriverà al rimorchio al Cantieredi La Spezia dove verranno realizzati i lavori di arredo ... Sanlorenzo Alloy vince ai World Superyacht Awards Entra in Sanlorenzo nel 2014, assumendo numerosi incarichi all’interno del Gruppo, tra i quali President della Divisione Superyacht, consigliere delegato di Bluegame S.r.l., presidente del consiglio ...Saranno 240 gli ormeggi dedicati a yacht e superyacht, vela e altre tipologie di imbarcazioni. Tra li espositori Azimut Benetti, Ferretti Group, Sanlorenzo ...