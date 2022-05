Sanità per i piccoli a Gaeta: rinnovato l’accordo tra Comune e “Bambino Gesù” (Di martedì 31 maggio 2022) Gaeta – Il Comune di Gaeta e l’Ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma hanno rinnovato per tre anni la convenzione per lo svolgimento di prestazioni sanitarie presso il centro di consulenza specialistica pediatrica di via Firenze. Lo sportello, operativo dal 13 giugno 2015, ha espletato un importante servizio di prevenzione fi­nalizzato a rafforzare gli interventi di sostegno in favore di bambini ed adolescenti che appartengono alla fascia di età (0-17 anni). “Il Centro di consulenza specialistica pediatrica nei locali di Via Firenze – commenta il Sindaco Cosmo Mitrano – è divenuto un validissimo punto di riferimento contribuendo anche a potenziare l’offerta assistenziale medica locale. Dal 2015 ad oggi, periodicamente vengono effettuate visite ai pazienti in età pediatrica (0-17 ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 31 maggio 2022)– Ildie l’Ospedale pediatrico “” di Roma hannoper tre anni la convenzione per lo svolgimento di prestazioni sanitarie presso il centro di consulenza specialistica pediatrica di via Firenze. Lo sportello, operativo dal 13 giugno 2015, ha espletato un importante servizio di prevenzione fi­nalizzato a rafforzare gli interventi di sostegno in favore di bambini ed adolescenti che appartengono alla fascia di età (0-17 anni). “Il Centro di consulenza specialistica pediatrica nei locali di Via Firenze – commenta il Sindaco Cosmo Mitrano – è divenuto un validissimo punto di riferimento contribuendo anche a potenziare l’offerta assistenziale medica locale. Dal 2015 ad oggi, periodicamente vengono effettuate visite ai pazienti in età pediatrica (0-17 ...

