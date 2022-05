Sanificazione aria scuole, Marche prima in Italia. Latini: ambienti più salubri anche al di là del Covid (Di martedì 31 maggio 2022) La Sanificazione ambientale all’interno delle strutture scolastiche è un elemento essenziale di sicurezza a salvaguardia della salute degli studenti: una priorità per la Giunta regionale delle Marche che ieri, nel corso della seduta settimanale, ha approvato le linee di indirizzo per la concessione di nuovi contributi straordinari a favore degli Istituti scolastici marchigiani per l’acquisto di dispositivi di purificazione e Sanificazione dell’aria indoor. L’investimento è di 1 milione e 800 mila euro a valere sul Por Marche Fse 2014/2020 e si inserisce in un investimento strategico che finora ammonta a 12 milioni di euro. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 31 maggio 2022) Laambientale all’interno delle strutture scolastiche è un elemento essenziale di sicurezza a salvaguardia della salute degli studenti: una priorità per la Giunta regionale delleche ieri, nel corso della seduta settimanale, ha approvato le linee di indirizzo per la concessione di nuovi contributi straordinari a favore degli Istituti scolastici marchigiani per l’acquisto di dispositivi di purificazione edell’indoor. L’investimento è di 1 milione e 800 mila euro a valere sul PorFse 2014/2020 e si inserisce in un investimento strategico che finora ammonta a 12 milioni di euro. L'articolo .

