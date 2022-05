Salvini, il viaggio a Mosca diventa un terremoto che scuote la leadership del Capitano (Di martedì 31 maggio 2022) Il viaggio a Mosca con relativa proposta di pace, organizzato con un ex consigliere comunale di Frattaminore, Antonio Capuano, sta creando il vuoto attorno a Matteo Salvini. E un crescente imbarazzo nel partito, dove riaffiora il malumore di Giancarlo Giorgetti. Ma l’affaire si allarga a macchia d’olio: c’è il disappunto di Palazzo Chigi, e ancora l’irritazione della Farnesina, e il Vaticano (tirato in ballo) che si tira indietro. Il Copasir accende i riflettori su Antonio Capuano Capuano ha rivelato dettagli del piano di pace che interessano anche il Copasir. Il Comitato per la sicurezza della Repubblica sta valutando l’apertura di un dossier che avrebbe al centro proprio la figura di Antonio Capuano. LEGGI ANCHE Parla Capuano: Salvini a Mosca? Era pronto, Draghi lo avrebbe saputo qualche ora ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 31 maggio 2022) Ilcon relativa proposta di pace, organizzato con un ex consigliere comunale di Frattaminore, Antonio Capuano, sta creando il vuoto attorno a Matteo. E un crescente imbarazzo nel partito, dove riaffiora il malumore di Giancarlo Giorgetti. Ma l’affaire si allarga a macchia d’olio: c’è il disappunto di Palazzo Chigi, e ancora l’irritazione della Farnesina, e il Vaticano (tirato in ballo) che si tira indietro. Il Copasir accende i riflettori su Antonio Capuano Capuano ha rivelato dettagli del piano di pace che interessano anche il Copasir. Il Comitato per la sicurezza della Repubblica sta valutando l’apertura di un dossier che avrebbe al centro proprio la figura di Antonio Capuano. LEGGI ANCHE Parla Capuano:? Era pronto, Draghi lo avrebbe saputo qualche ora ...

