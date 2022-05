Salvini e Russia, cosa ha detto Draghi oggi in conferenza – Video (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – Il premier Mario Draghi in conferenza stampa oggi, dopo il consiglio europeo, risponde ad una domanda sull’ipotesi di viaggio di Matteo Salvini a Mosca e sulle news relative ad un presunto incontro tra il leader della Lega e l’ambasciatore della Russia in Italia dopo l’inizio della guerra in Ucraina. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – Il premier Marioinstampa, dopo il consiglio europeo, risponde ad una domanda sull’ipotesi di viaggio di Matteoa Mosca e sulle news relative ad un presunto incontro tra il leader della Lega e l’ambasciatore dellain Italia dopo l’inizio della guerra in Ucraina. L'articolo proviene da Italia Sera.

Pubblicità

ilpost : Negli ultimi giorni la vicenda della visita in Russia di Salvini per proporsi come intermediario per la pace con l’… - GiovaQuez : Orsini: 'Hanno PAURA di mandare Salvini in Russia perché potrebbe avere successo ed ottenerne un tornaconto persona… - ilfoglio_it : ?? #Draghi: '#Salvini? I rapporti con la #Russia devono essere trasparenti. Il governo è fermamente collocato nell'U… - GraziaMontefal2 : RT @Lisa02595380: Italia Viva sarà la vera sorpresa delle prossime elezioni. Salvini? Il problema non è se va in Russia. Il problema è se t… - lorenzo8537 : RT @DomaniGiornale: Il fiuto di Salvini per i consiglieri è noto: dopo essersi affidato a Savoini, che ha prodotto lo scandalo del Metropol… -