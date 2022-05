Salvini a Mosca: si riaccende lo scontro nella Lega (Di martedì 31 maggio 2022) È scontro all’interno della Lega tra esponenti che sembrano aver sostenuto ed incitato l’ipotesi di un possibile viaggio di Salvini a Mosca e chi invece ne prende le distanza. Salvini e il suo viaggio a Mosca: fibrillazione nel partito C’è fibrillazione dunque nel partito dopo che il Ministro dello Sviluppo Giorgetti ha fatto notare la necessità di muoversi insieme al governo sul conflitto in Ucraina. Per il Ministro è giunto il momento che i partiti abbandonino lo scoramento che li pervade. Giorgetti ha sottolineato la naturalezza di un clima di tensione, clima che va però abbandonato arrivando alla conclusione che non ci siano alternative sul tavolo. Purtroppo però è proprio il Vice di Salvini ad essere additato dai leghisti com il “regista” dell’addio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 31 maggio 2022) Èall’interno dellatra esponenti che sembrano aver sostenuto ed incitato l’ipotesi di un possibile viaggio die chi invece ne prende le distanza.e il suo viaggio a: fibrillazione nel partito C’è fibrillazione dunque nel partito dopo che il Ministro dello Sviluppo Giorgetti ha fatto notare la necessità di muoversi insieme al governo sul conflitto in Ucraina. Per il Ministro è giunto il momento che i partiti abbandonino lo scoramento che li pervade. Giorgetti ha sottolineato la naturalezza di un clima di tensione, clima che va però abbandonato arrivando alla conclusione che non ci siano alternative sul tavolo. Purtroppo però è proprio il Vice diad essere additato dai leghisti com il “regista” dell’addio ...

