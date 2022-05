Salernitana, spunta un nuovo club per Djuric. Quell'offerta... (Di martedì 31 maggio 2022) Dopo l'impresa con la Salernitana, l'attaccante e capitano granata Milan Djuric potrebbe lasciare il club: la proposta da Salerno è... Leggi su calciomercato (Di martedì 31 maggio 2022) Dopo l'impresa con la, l'attaccante e capitano granata Milanpotrebbe lasciare il: la proposta da Salerno è...

Pubblicità

LeBombeDiVlad : ?? #Salernitana, spunta una nuova pista per la trequarti ?? È uno dei primi obiettivi di #Sabatini #LeBombeDiVlad… - SalernoSport24 : #Sabatini al lavoro per la #Salernitana che verrà: a centrocampo spunta il nome di #Sahraoui del #Valerenga - MondoNapoli : Salernitana - Due difensori nell'orbita granata, spunta il nome di un difensore napoletano - - AgiproNews : Salernitana, ancora in bilico il futuro di Nicola: in quota spunta l’opzione Cannavaro - NapoliFCNews : FOTO – Salernitana salva, spunta lo striscione contro il Napoli #SSCNapoli #ForzaNapoliSempre #SSCN -