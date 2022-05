Salento | raro avvistamento sotto costa di aguglia imperiale

(Di martedì 31 maggio 2022) Non passa giorno che il mare intorno alla penisola salentina, che sia Jonio o Adriatico non ci riveli sorprese. Come quella accaduta ad alcuni bagnanti che hanno ripreso a riva, dagli scogli, in pochi centimetri d’acqua, a San Gregorio, Marina leccese vicino Leuca, un altro eventoche si manifesta nei nostri mari, dato il particolare stato di conservazione della specie, ritenuta a dir poco vulnerabile: avvistata e ripresa una. “L’esemplare, – riporta lo Sportello dei Diritti – di circa un metro e mezzo di lunghezza, ha nuotato vicino gli scogli. Simili al Marlin, il pesce reso celebre da Ernest Hemingway ne “Il vecchio e il mare”, appartengono alla stessa famiglia, Istiophoridae, che comprende 11 specie di grossi pelagici. L’è un pesce endemico del mar ...

DarJedburgh : Salento, raro pesce avvistato in mare: 'Nessuno pensi di pescarlo'...non dategli retta , pescatelo. È un carnivoro… - Soverato : Raro avvistamento sotto costa in Salento di Aguglia imperiale - giannigosta : Raro avvistamento sotto costa di aguglia imperiale nel Salento -

