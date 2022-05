Sale l’inflazione in Italia, quanto ci costa? (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – l’inflazione in Italia continua la sua corsa, Salendo dal 6% al 6,9%. A metterlo nero su bianco è l’Istat nelle sue stime preliminari. Ma, spiegano gli esperti del sito di informazione legale Laleggepertutti.it, “una percentuale può dire tutto ma può anche dire niente. Parlare di soldi contanti e sonanti rende, sicuramente molto meglio l’idea”. Quindi la domanda è: quanto ci costa questo aumento del costo della vita? Come riporta Laleggepertutti.it, “l’Unione nazionale dei consumatori si affretta a dare una risposta: «l’inflazione a +6,9% – spiega il presidente Massimiliano Dona – significa, per una coppia con due figli, una stangata complessiva, in termini di aumento del costo della vita, pari a 2.421 euro su base annua, di cui 981 per Abitazione, acqua ed ... Leggi su italiasera (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) –incontinua la sua corsa,ndo dal 6% al 6,9%. A metterlo nero su bianco è l’Istat nelle sue stime preliminari. Ma, spiegano gli esperti del sito di informazione legale Laleggepertutti.it, “una percentuale può dire tutto ma può anche dire niente. Parlare di soldi contanti e sonanti rende, sicuramente molto meglio l’idea”. Quindi la domanda è:ciquesto aumento del costo della vita? Come riporta Laleggepertutti.it, “l’Unione nazionale dei consumatori si affretta a dare una risposta: «a +6,9% – spiega il presidente Massimiliano Dona – significa, per una coppia con due figli, una stangata complessiva, in termini di aumento del costo della vita, pari a 2.421 euro su base annua, di cui 981 per Abitazione, acqua ed ...

Inflazione, continua corsa: a maggio sale al 6,9% L'accelerazione dell'inflazione su base tendenziale, dopo il rallentamento di aprile, si deve - spiega l'Istat - ai prezzi di diverse tipologie di prodotto: dei Beni energetici (la cui crescita passa ... Crescita Italia 2022, Visco: "Danni pandemia non ancora riparati, guerra peggiora prospettive" Leggi anche Visco: "L'Ucraina cambia la storia, no alla spirale prezzi - salari" Inflazione, continua la corsa: a maggio sale al 6,9% "Il conflitto in Ucraina sta determinando un significativo ...