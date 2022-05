SaintEtienne, una stagione da incubo VIDEO (Di martedì 31 maggio 2022) Nel VIDEO seguente ripercorriamo la stagione horror del Saint Etienne, retrocesso in Ligue 2 dopo lo spareggio contro l'Auxerre. Leggi su calciomercato (Di martedì 31 maggio 2022) Nelseguente ripercorriamo lahorror del Saint Etienne, retrocesso in Ligue 2 dopo lo spareggio contro l'Auxerre.

Pubblicità

FutbolDaltonico : puntando ad una fase difensiva più solida [#SaintEtienne ultimo per tiri concessi in porta con un 39.8%] - LM_1292 : RT @CalcioPillole: Dal #SaintEtienne al #BlackburnRovers passando per Deportivo La Coruña e #Genoa. Ecco tutte le squadre ad aver vinto alm… - RafLapo : RT @CalcioPillole: Dal #SaintEtienne al #BlackburnRovers passando per Deportivo La Coruña e #Genoa. Ecco tutte le squadre ad aver vinto alm… - CalcioPillole : Dal #SaintEtienne al #BlackburnRovers passando per Deportivo La Coruña e #Genoa. Ecco tutte le squadre ad aver vint… - mike20227857682 : #saintetienne Il calcio rimane una cloaca maleodorante -