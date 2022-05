Sabrina Salerno hot come non mai: il video è sorprendente (Di martedì 31 maggio 2022) Sabrina Salerno, com’era negli anni ’80? Erano agli anni d’oro della cantante: quant’è cambiata oggi? Il video spiazza. Oggi è famosa soprattutto sui social dove non manca di pubblicare storie e tantissime foto per i suoi fan. Ad oggi Sabrina ha 54 anni e non dimostra affatto la sua età che porta splendidamente: ha ceduto a qualche ritocchino? foto InstagramLa Salerno è stata un’icona della musica degli anni ’80 e anche una sex symbol famosa a livello internazionale. La sua carriera è iniziata nell’ambito di alcuni concorsi di bellezza, visto la sua avvenenza fin da giovanissima. Viso bellissimo, gambe lunghe e decoltè prorompente, Sabrina è stata notata da Claudio Cecchetto che in poco tempo ne ha fatto una star della musica. La donna è diventata una rappresentante ... Leggi su chenews (Di martedì 31 maggio 2022), com’era negli anni ’80? Erano agli anni d’oro della cantante: quant’è cambiata oggi? Ilspiazza. Oggi è famosa soprattutto sui social dove non manca di pubblicare storie e tantissime foto per i suoi fan. Ad oggiha 54 anni e non dimostra affatto la sua età che porta splendidamente: ha ceduto a qualche ritocchino? foto InstagramLaè stata un’icona della musica degli anni ’80 e anche una sex symbol famosa a livello internazionale. La sua carriera è iniziata nell’ambito di alcuni concorsi di bellezza, visto la sua avvenenza fin da giovanissima. Viso bellissimo, gambe lunghe e decoltè prorompente,è stata notata da Claudio Cecchetto che in poco tempo ne ha fatto una star della musica. La donna è diventata una rappresentante ...

ParliamoDiNews : Sabrina Salerno, sexy all`ennesima potenza | La foto che mostra tutto manda i fan in visibilio #sabrina #salerno… - Amigdalaintesta : Non so per qual motivo, da un paio d'ore mi martella in testa 'Boys' di Sabrina Salerno. Così, mi è venuta in mente… - Dzweighty : @Truciolo_Roll Buongiorno Max. ?? mo non vprrei nulla solo che passa Sabrina Salerno ?? - PeterJuve1897 : @danse_lune Pensa quando devo fare auguri di compleanno e mi devo ricordare il giorno di nascita di Dua Lipa e Sabr… - zazoomblog : Sabrina Salerno sexy all’ennesima potenza La foto che mostra tutto manda i fan in visibilio - #Sabrina #Salerno… -