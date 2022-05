Russia-Ucraina, una guerra senza padroni (Di martedì 31 maggio 2022) Alcuni generali sostengono, forse a ragione, che in Ucraina siamo all’inizio della cosiddetta «seconda fase» della guerra. Ossia che ci troviamo fondamentalmente a un ripetersi dello scenario già visto nei primi sessanta giorni di operazioni belliche, quando a un’avanzata russa e a un ripiegamento ucraino è poi corrisposta una controffensiva di Kiev. Azioni e reazioni che hanno portato le parti belligeranti a uno stallo, che non modifica in modo sostanziale i rapporti di forza sul campo. Un pareggio, per intendersi, che paradossalmente alimenta la guerra anziché frenarla. Questa situazione di «equilibrio» dimostra che nessuno dei contendenti è in grado di conservare l’iniziativa delle operazioni belliche per più di due mesi: né Mosca né Kiev sembrano poter mantenere per più di qualche settimana la superiorità sull’avversario in modo da ... Leggi su panorama (Di martedì 31 maggio 2022) Alcuni generali sostengono, forse a ragione, che insiamo all’inizio della cosiddetta «seconda fase» della. Ossia che ci troviamo fondamentalmente a un ripetersi dello scenario già visto nei primi sessanta giorni di operazioni belliche, quando a un’avanzata russa e a un ripiegamento ucraino è poi corrisposta una controffensiva di Kiev. Azioni e reazioni che hanno portato le parti belligeranti a uno stallo, che non modifica in modo sostanziale i rapporti di forza sul campo. Un pareggio, per intendersi, che paradossalmente alimenta laanziché frenarla. Questa situazione di «equilibrio» dimostra che nessuno dei contendenti è in grado di conservare l’iniziativa delle operazioni belliche per più di due mesi: né Mosca né Kiev sembrano poter mantenere per più di qualche settimana la superiorità sull’avversario in modo da ...

