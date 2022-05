"Russia Stato mafia". Bordata Cacciari contro il regime di Putin (Di martedì 31 maggio 2022) “La Russia è diventata uno Stato mafia, finita nelle mani delle oligarchie” così Massimo Cacciari, ospite di Bianca Berlinguer durante la puntata di martedì 31 maggio di Carta Bianca. Durante il talk show in onda su Rai 3, Cacciari si è espresso sul conflitto in corso in Ucraina, invasa dalle truppe russe di Vladimir Putin. “Mi fa piangere il cuore – afferma il filosofo - perché per me la Russia è parte integrante della storia europea". #Cacciari: "La Russia è diventata uno Stato mafia, finita nelle mani delle oligarchie. Mi fa piangere il cuore, perchè per me la Russia è parte integrante della storia europea".#cartabianca pic.twitter.com/9ZUFTcrcNS — #cartabianca ... Leggi su iltempo (Di martedì 31 maggio 2022) “Laè diventata uno, finita nelle mani delle oligarchie” così Massimo, ospite di Bianca Berlinguer durante la puntata di martedì 31 maggio di Carta Bianca. Durante il talk show in onda su Rai 3,si è espresso sul conflitto in corso in Ucraina, invasa dalle truppe russe di Vladimir. “Mi fa piangere il cuore – afferma il filosofo - perché per me laè parte integrante della storia europea". #: "Laè diventata uno, finita nelle mani delle oligarchie. Mi fa piangere il cuore, perchè per me laè parte integrante della storia europea".#cartabianca pic.twitter.com/9ZUFTcrcNS — #cartabianca ...

