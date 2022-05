Rugby, Italia A: i convocati per il tour in Sudafrica (Di martedì 31 maggio 2022) Prende forma la seconda selezione azzurra di Rugby in vista dei due impegni estivi in Sudafrica, con l’Italia A che scenderà in campo il 24 giugno contro la Namibia a Stellenbosch e il 2 luglio contro una selezione della Currie Cup, il più importante campionato per club Sudafricano, a Port Elizabeth. Alessandro Troncon, infatti, ha annunciato i trenta azzurri che prenderanno parte al raduno che partirà il 16 giugno e che poi viaggeranno downunder per i due impegni di lusso. Un gruppo formato principalmente da giocatori della Benetton Treviso e le Zebre Parma, cioè le due franchigie che partecipano all’United Rugby Championship, ma integrate con un gruppo di giovani talenti del Top 10, il massimo campionato Italiano di Rugby. “Ci aspettano impegni molto interessanti. ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022) Prende forma la seconda selezione azzurra diin vista dei due impegni estivi in, con l’A che scenderà in campo il 24 giugno contro la Namibia a Stellenbosch e il 2 luglio contro una selezione della Currie Cup, il più importante campionato per clubno, a Port Elizabeth. Alessandro Troncon, infatti, ha annunciato i trenta azzurri che prenderanno parte al raduno che partirà il 16 giugno e che poi viaggeranno downunder per i due impegni di lusso. Un gruppo formato principalmente da giocatori della Benetton Treviso e le Zebre Parma, cioè le due franchigie che partecipano all’UnitedChampionship, ma integrate con un gruppo di giovani talenti del Top 10, il massimo campionatono di. “Ci aspettano impegni molto interessanti. ...

