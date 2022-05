Rosario per la pace, militari in ginocchio pregano col Papa la Madonna: “Riconcilia i cuori pieni di vendetta” (Di martedì 31 maggio 2022) Città del Vaticano – “Oggi eleviamo i nostri cuori a Te, Regina della pace: intercedi per noi presso il Tuo Figlio, Riconcilia i cuori pieni di violenza e di vendetta, raddrizza i pensieri accecati dal desiderio di un arricchimento facile, su tutta la terra regni duratura la tua pace”. A conclusione del mese mariano, Papa Francesco ha presieduto la recita del Santo Rosario per la pace davanti alla statua di Maria Regina Pacis nella basilica di Santa Maria Maggiore a Roma. A sostenere la preghiera del Santo Padre erano presenti varie categorie di persone in rappresentanza del Popolo di Dio: ragazzi e ragazze che hanno ricevuto la Prima Comunione e la Cresima nelle scorse settimane, Scout, famiglie della Comunità ucraina ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 31 maggio 2022) Città del Vaticano – “Oggi eleviamo i nostria Te, Regina della: intercedi per noi presso il Tuo Figlio,di violenza e di, raddrizza i pensieri accecati dal desiderio di un arricchimento facile, su tutta la terra regni duratura la tua”. A conclusione del mese mariano,Francesco ha presieduto la recita del Santoper ladavanti alla statua di Maria Regina Pacis nella basilica di Santa Maria Maggiore a Roma. A sostenere la preghiera del Santo Padre erano presenti varie categorie di persone in rappresentanza del Popolo di Dio: ragazzi e ragazze che hanno ricevuto la Prima Comunione e la Cresima nelle scorse settimane, Scout, famiglie della Comunità ucraina ...

