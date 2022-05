(Di martedì 31 maggio 2022) L’imprenditore– tra gli oligarchi colpiti dalledecise decise dall’Unione europeala Russia – ha deciso di passare al contrattacco. Il magnate russo, con passaporto portoghese e israeliano, ha deciso di fareilUe appellandosieuropea di. Il ricorso registrato dal tribunale di Lussemburgo il 25 maggio, secondo quanto riporta la Tass, era stato quasi preannunciato dallo stessogià dopo i primi giorni seguiti al congelamento dei suoi molteplici beni in giro per il mondo. D’altra parte altri due uomini d’affari vicini al presidente russo Vladimir Putin, Mikhail Fridman e Petr Aven, hanno intentato cause simili presso ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH I Roman Abramovich ha intentato una causa presso la Corte europea della Giustizia di Lussemburgo contro il Co… - Agenzia_Ansa : La causa del magnate russo è stata registrata dal tribunale il 25 maggio. In precedenza altri due uomini d'affari,… - DiMarzio : .@ChelseaFC I La lettera di addio al club di Roman #Abramovich - fattoquotidiano : Roman Abramovich contro il Consiglio Ue, causa alla Corte di giustizia per le sanzioni - FrancoSantini52 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH I Roman Abramovich ha intentato una causa presso la Corte europea della Giustizia di Lussemburgo contro il Consigli… -

Agenzia ANSA

ha intentato una causa presso la Corte europea della Giustizia di Lussemburgo contro il Consiglio Ue per le sanzioni adottate nei suoi confronti in seguito all'invasione russa dell'...Ore 14.48presenta causa a Corte giustizia Ue contro sanzioniha intentato una causa presso la Corte di giustizia europea in Lussemburgo contro il Consiglio dell'Ue, che ... Roman Abramovich fa causa al Consiglio Ue per le sanzioni Roman Abramovich ha intentato una causa presso la Corte europea della Giustizia di Lussemburgo contro il Consiglio Ue per le sanzioni adottate nei suoi confronti ...Redazione Il Posticipo. Roman Abramovich ha intentato una causa presso la Corte europea della Giustizia di Lussemburgo contro il Consiglio Ue per le sanzioni adottate nei suoi confronti in seguito all ...