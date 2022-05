(Di martedì 31 maggio 2022)racconta: un anno di eventi per i 100 anni di PPP Video : L'omaggio di Giuliano Sangiorgi a Pier Paoloin Senato, 31 maggio 2022 - Lana di Pier Paolo Pasolin i in ...

Pubblicità

pmattoccia : RT @GotorMiguel: La casa romana di Pier Paolo Pasolini nel quartiere di Rebibbia, dove visse all’inizio degli anni ’50, è stata acquistata… - gualtierieurope : RT @GotorMiguel: La casa romana di Pier Paolo Pasolini nel quartiere di Rebibbia, dove visse all’inizio degli anni ’50, è stata acquistata… - GotorMiguel : La casa romana di Pier Paolo Pasolini nel quartiere di Rebibbia, dove visse all’inizio degli anni ’50, è stata acqu… - RaiNews : L'abitazione in via Giovanni Tagliere 3 nel quartiere Rebibbia dove Pier Paolo Pasolini ha vissuto all’inizio degli… - SkyTG24 : #Roma, produttore cinematografico Valsecchi acquista casa di Pasolini: la donerà al Comune -

QUOTIDIANO NAZIONALE

... Roberto Gualtieri - a darmi la notizia poco fa e a confermarmi che la casa sarà donata al Comune di. Voglio ringraziareper questo bellissimo gesto d'amore nei confronti della città e ...... è stata acquistata all'asta dal produttore cinematografico Pietroche la donerà aCapitale. Lo stessone ha informato il Campidoglio. Si tratta - commentaCapitale - di ... Roma, Valsecchi acquista la casa di Pasolini: il produttore la donerà al Campidoglio "Voglio ringraziare Valsecchi per questo bellissimo gesto nei confronti della città e di un grande intellettuale come Pasolini proprio in occasione dei cent’anni della sua nascita".La casa romana di Pier Paolo Pasolini in via Giovanni Tagliere 3 nel quartiere Rebibbia, dove il poeta ha vissuto all'inizio degli anni '50, è stata acquistata all'asta dal produttore cinematografico ...