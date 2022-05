Roma, un esterno del Valencia per accontentare Mourinho: ecco i dettagli dell'offerta (Di martedì 31 maggio 2022) La conquista della Conference League ha rilanciato la dimensione internazionale della Roma. In vista della prossima stagione, Tiago Pinto è già al lavoro per individuare le pedine giuste per il... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 31 maggio 2022) La conquistaa Conference League ha rilanciato la dimensione internazionale. In vistaa prossima stagione, Tiago Pinto è già al lavoro per individuare le pedine giuste per il...

Pubblicità

EmanueleMoret17 : ????Sembra esserci l'offerta della Roma per Goncalo #Guedes: 25mln di euro più il cartellino di uno tra #Villar e… - QFootyliker : RT @CheccoCasano: ?? #Roma, da vendere: Villar, Diawara, Darboe, Fuzato, Felix, Veretout, Kluivert, Perez Maitland non riscattato, Olivei… - __mourinhismo__ : RT @CheccoCasano: ?? #Roma, da vendere: Villar, Diawara, Darboe, Fuzato, Felix, Veretout, Kluivert, Perez Maitland non riscattato, Olivei… - TuttoASRoma24 : Calciomercato Roma, esterno cercasi: Pinto guarda in Premier League ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma #SerieA - ASR192711 : RT @CheccoCasano: ?? #Roma, da vendere: Villar, Diawara, Darboe, Fuzato, Felix, Veretout, Kluivert, Perez Maitland non riscattato, Olivei… -