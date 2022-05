Roma, tentativo estremo per convincere Mkhitaryan (Di martedì 31 maggio 2022) Forse non è ancora scritto il futuro di Mkhitaryan? L'armeno, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, sembra destinato all'Inter... Leggi su calciomercato (Di martedì 31 maggio 2022) Forse non è ancora scritto il futuro di? L'armeno, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, sembra destinato all'Inter...

Pubblicità

TV7Benevento : **Lega: Salvini, 'grande squadra, noioso e inutile tentativo di alimentare liti'** - - Bel_Zeboo : il problema è l' ennesimo tentativo da parte di laziali di far passare un calciatore della roma come colpevole, pec… - f0tt3s3g4 : RT @1962Greco: Ci stanno gli sfottò, ci sta l'esultanza esagerata e magari anche un po’ cafona, ma non ci sta il tentativo di “romanistizza… - gfrisoli : @stormi1904 @mimosaosa @Luce_Roma @battaglia_persa @lorenzabo @SchwarzGuido @PoveraR @Sabrinalfonsi @Marcopalmaxv… - AnCapone23 : RT @ANPIRomaPosti: #SalvatoreMeloni, carabiniere di 22 anni venne ucciso,i l #29maggio 1944 a #Roma, in Piazza delle Libertà, dopo aver rea… -