Roma, spaventoso incendio, 8 ettari di terreno in fumo: fiamme spente dopo ore, evacuate le case (Di martedì 31 maggio 2022) La stagione degli incendi è, purtroppo, iniziata. E lo sanno bene alcuni cittadini di Roma che ieri hanno dovuto fare i conti con le alte colonne di fumo nero, il forte odore di bruciato e interi terreni a fuoco. È il caso di via villa Troili dove ieri pomeriggio, intorno alle 14.30, è divampato un enorme incendio di sterpaglie. A notarlo i Carabinieri della Stazione Bravetta, che in quel momento stavano transitando lì e sono incappati nelle fiamme a bordo strada. fiamme che, se non domate in tempo, si sarebbero propagate nel terreno accanto. Le fiamme in via degli Antamoro: evacuata una palazzina A causa del forte vento di ieri pomeriggio, l’incendio si è allargato e dal bordo della strada è arrivato fino al terreno, dove ben 8 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 31 maggio 2022) La stagione degli incendi è, purtroppo, iniziata. E lo sanno bene alcuni cittadini diche ieri hanno dovuto fare i conti con le alte colonne dinero, il forte odore di bruciato e interi terreni a fuoco. È il caso di via villa Troili dove ieri pomeriggio, intorno alle 14.30, è divampato un enormedi sterpaglie. A notarlo i Carabinieri della Stazione Bravetta, che in quel momento stavano transitando lì e sono incappati nellea bordo strada.che, se non domate in tempo, si sarebbero propagate nelaccanto. Lein via degli Antamoro: evacuata una palazzina A causa del forte vento di ieri pomeriggio, l’si è allargato e dal bordo della strada è arrivato fino al, dove ben 8 ...

