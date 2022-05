Roma, segue il gps dell’Honda rubata e fa scoprire il bunker dei ladri di moto (Di martedì 31 maggio 2022) segue il gps della sua moto rubata e scopre un tesoro di mezzi a due ruote razziati della Capitale. Dopo aver subito il furto della sua moto Honda Africa Twin nel pomeriggio di oggi a Roma, il proprietario che aveva installato il satellitare ha iniziato lui stesso a cercarla. Il segnale, rimasto attivo, lo ha portato in piazza Ener Bettica all’altezza del civico 39 a Ostia, qui la vittima del furto ha chiamato la polizia e sono cominiciate le ricerche che si sono indirizzate in uno speciale box interrato del palazzo. A quel punto sono arrivati i vigili del fuoco per aprire il garage: la scoperta, una volta aperto il box, è stata sconcertante. Dentro c’era un vero e proprio bazar delle due ruote, tra ricambi di moto e motocicliette intere, tutti ovviamente mezzi rubati ... Leggi su blog.libero (Di martedì 31 maggio 2022)il gps della suae scopre un tesoro di mezzi a due ruote razziati della Capitale. Dopo aver subito il furto della suaHonda Africa Twin nel pomeriggio di oggi a, il proprietario che aveva installato il satellitare ha iniziato lui stesso a cercarla. Il segnale, rimasto attivo, lo ha portato in piazza Ener Bettica all’altezza del civico 39 a Ostia, qui la vittima del furto ha chiamato la polizia e sono cominiciate le ricerche che si sono indirizzate in uno speciale box interrato del palazzo. A quel punto sono arrivati i vigili del fuoco per aprire il garage: la scoperta, una volta aperto il box, è stata sconcertante. Dentro c’era un vero e proprio bazar delle due ruote, tra ricambi dicicliette intere, tutti ovviamente mezzi rubati ...

