Roma, ritorna "Mundialido" dove lo sport è fattore d'integrazione tra etnie e culture (Di martedì 31 maggio 2022) Il torneo calcistico Mundialido è ormai giunto alla XXIV edizione e rappresenta un momento di confronto e di conoscenza reciproca per le comunità immigrate di Roma attraverso lo sport. La competizione, infatti, è riservata esclusivamente a squadre rappresentanti le comunità straniere che vivono nella capitale e nel resto del territorio laziale. Mundialido 2022", la rappresentanza della squadra marocchina "Favorire valori e comportamenti comuni" sport, musica, folklore, cultura, arte, moda e solidarietà internazionale sono i temi essenziali che, oltre a mettere i Paesi partecipanti in condizione di conoscersi meglio, hanno permesso di riflettere sulla forte opportunità, legata all'evento, di rafforzare i legami di convivenza tra le varie comunità straniere di tutta la regione.

