Roma, ‘nel nome di Rocky’: manifestazione in piazza per i canili della Capitale (Di martedì 31 maggio 2022) I problemi dei canili di Roma, Muratella e Ponte Marconi, sono ormai noti a tutti da moltissimi anni. Nonostante i tentativi di portare migliorie a queste strutture le cose peggiorano sempre di più. Proprio per questo motivo, oggi 31 maggio 2022 è stata organizzata una manifestazione per chiedere al Comune di Roma di prendere urgenti provvedimenti. manifestazione in piazza del Campidoglio oggi La manifestazione organizzata da Am.An.T, Amiconiglio, Earth, ENPA, IoLibero, LAV, LNDC Animal Protection, OIPA, Zampe che danno una mano, si svolgerà martedì 31 maggio dalle ore 14:30 alle ore 17:30 in piazza del Campidoglio a Roma. Il motivo di questa protesta sono le più che precarie condizioni in cui vivono i cani all’interno dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 31 maggio 2022) I problemi deidi, Muratella e Ponte Marconi, sono ormai noti a tutti da moltissimi anni. Nonostante i tentativi di portare migliorie a queste strutture le cose peggiorano sempre di più. Proprio per questo motivo, oggi 31 maggio 2022 è stata organizzata unaper chiedere al Comune didi prendere urgenti provvedimenti.indel Campidoglio oggi Laorganizzata da Am.An.T, Amiconiglio, Earth, ENPA, IoLibero, LAV, LNDC Animal Protection, OIPA, Zampe che danno una mano, si svolgerà martedì 31 maggio dalle ore 14:30 alle ore 17:30 indel Campidoglio a. Il motivo di questa protesta sono le più che precarie condizioni in cui vivono i cani all’interno dei ...

