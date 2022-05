Roma, estate di riflessione per Zaniolo (Di martedì 31 maggio 2022) Che futuro per Nicolò Zaniolo? Il fantasista della Roma dovrà decidere in fretta la prossima mossa per il suo futuro con il rinnovo... Leggi su calciomercato (Di martedì 31 maggio 2022) Che futuro per Nicolò? Il fantasista delladovrà decidere in fretta la prossima mossa per il suo futuro con il rinnovo...

Pubblicità

bia_ndana : @needstrangis io per la maggior parte dell’estate starò in puglia, poi forse andrò a Roma qualche volta, e mi facci… - elisa_wolds : @sheisale4 eh vieni a Roma è in estate ?? - ilfaroonline : Estate 2022, potenziati i collegamenti tra Roma e tutta la costa laziale - Renato65497671 : Dai ragazzi tutti tranquilli. Segni Del nuovo ci sono, dare sferzata Di ottimismo arrivera prestoarriva estate si u… - linguargentina : piangendo perché ho visto il programma per l’estate del cinema america a roma ma non ho amichetti interessati ad andare, uff -