Roma, contatti continui per Guedes: offerti anche Villar e Diawara (Di martedì 31 maggio 2022) Un nome che continua a circolare nell'ambiente Roma è quello di Gonçalo Guedes, che lascerà sicuramente il Valencia... Leggi su calciomercato (Di martedì 31 maggio 2022) Un nome che continua a circolare nell'ambienteè quello di Gonçalo, che lascerà sicuramente il Valencia...

Pubblicità

reportrai3 : 'Mi ha detto che gli ha parlato della nuova organizzazione mafiosa che i contatti Roma – Palermo li teneva Stefano… - sportli26181512 : Roma, contatti continui per Guedes: offerti anche Villar e Diawara: Un nome che continua a circolare nell'ambiente… - ilRomanistaweb : ?? Dalla Spagna: la Roma prepara l'offerta per Guedes, i dettagli Dei contatti, ora ripresi anche grazie a Jorge Men… - forzaroma : #Calciomercato Roma, continuano i contatti per Guedes: nell'affare Villar e Diawara #ASRoma - biscone69 : RT @noiverinteristi: Tyc Sports - Offerta formale dell'Inter a Paulo Dybala . Proposto contratto triennale: continuano i contatti per trova… -