Roma, chiudono i negozi più importanti in centro, da Feltrinelli allo storico alimentari Franchi: la crisi fa paura (Di martedì 31 maggio 2022) “La crisi fa paura“. Alcuni commentano così le chiusure di alcuni dei negozi storici in centro a Roma. In effetti ciò che si vede da un po’ di tempo è davvero triste. Nelle vie più frequentate da turisti e non solo, sono sempre di più le serrande che si abbassano definitivamente. Via del Corso, via Nazionale, via Frattina, le strade principali a Prati. Immagini che destabilizzano un po’ tutti e che, ancora una volta, ricordano il grave danno della pandemia. Leggi anche: L’incubo di trovare parcheggio a Roma: dehors e non solo, 12 ore perse al mese La situazione a Roma L’ultimo caso che ha spiazzato davvero tante persone, è stata la chiusura della libreria Feltrinelli nella galleria Alberti Sorbi. Sarà chiusa, “per almeno 10 mesi a causa di lavori di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 31 maggio 2022) “Lafa“. Alcuni commentano così le chiusure di alcuni deistorici in. In effetti ciò che si vede da un po’ di tempo è davvero triste. Nelle vie più frequentate da turisti e non solo, sono sempre di più le serrande che si abbassano definitivamente. Via del Corso, via Nazionale, via Frattina, le strade principali a Prati. Immagini che destabilizzano un po’ tutti e che, ancora una volta, ricordano il grave danno della pandemia. Leggi anche: L’incubo di trovare parcheggio a: dehors e non solo, 12 ore perse al mese La situazione aL’ultimo caso che ha spiazzato davvero tante persone, è stata la chiusura della librerianella galleria Alberti Sorbi. Sarà chiusa, “per almeno 10 mesi a causa di lavori di ...

Pubblicità

CorriereCitta : Roma, chiudono i negozi più importanti in centro, da Feltrinelli allo storico alimentari Franchi: la crisi fa paura - Gae_Tanoo : @SofiJ92355575 Guarda, lo capisco benissimo, anche a Palermo ci sta qualche pazzo del genere, così come ci stanno a… - tothekinoagain : @sendprunes guarda non ne ho idea, cioè la ztl penso che per loro non sia proprio un problema, ma sono perplessa da… - PodcastSveja : RT @ceciliafe: Eccoci a parlare delle cose di Roma che trovate sui giornali: dalla discarica di #albano che viene dissequestrata, ai negoz… - ConsFsequi : A Roma ci 'narrano' di un centro storico soffocato dalla crisi con esercizi commerciali e botteghe che chiudono a r… -