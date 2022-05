Roland Garros, Swiatek: “Ho superato la crisi cantando Dua Lipa” (Di martedì 31 maggio 2022) La testa di serie nº1 di Roland Garros e prima giocatrice del mondo, la polacca Iga Swiatek, ha perso ieri il suo primo set dopo 10 gare nella partita vinta, la 32esima di fila, contro la 19enne cinese Zheng Qinwen negli ottavi di finale degli Open di Francia. La Swiatek, che oggi, 31 maggio, compie 21 anni, ha vinto in recupero per 6-7 (5-7) 6-0 6-2 contro la cinese numero 74 del mondo. Una partita che sembrava decisa fin da subito ma che la Zheng ha avuto il merito di tenere viva annullando cinque set point per poi vincere 7-6 il set d’apertura. Una gara che avrebbe anche potuto avere un esito differente se la 19enne asiatica non fosse stata frenata nella sua corsa da problemi allo stomaco e alla coscia. A fine gara ha dichiarato che il dolore allo stomaco era causato dalle mestruazioni, aggiungendo: “Vorrei poter ... Leggi su sportface (Di martedì 31 maggio 2022) La testa di serie nº1 die prima giocatrice del mondo, la polacca Iga, ha perso ieri il suo primo set dopo 10 gare nella partita vinta, la 32esima di fila, contro la 19enne cinese Zheng Qinwen negli ottavi di finale degli Open di Francia. La, che oggi, 31 maggio, compie 21 anni, ha vinto in recupero per 6-7 (5-7) 6-0 6-2 contro la cinese numero 74 del mondo. Una partita che sembrava decisa fin da subito ma che la Zheng ha avuto il merito di tenere viva annullando cinque set point per poi vincere 7-6 il set d’apertura. Una gara che avrebbe anche potuto avere un esito differente se la 19enne asiatica non fosse stata frenata nella sua corsa da problemi allo stomaco e alla coscia. A fine gara ha dichiarato che il dolore allo stomaco era causato dalle mestruazioni, aggiungendo: “Vorrei poter ...

