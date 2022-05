Roland Garros, Martina Trevisan è in semifinale! Un'italiana tra le prime 4 dopo nove anni (Di martedì 31 maggio 2022) L'italiana Martina Trevisan, non testa di serie del Roland Garros, ha conquistato le semifinali dell'Open di Francia sconfiggendo la giovane canadese Leylah Fernandez per 6 - 2 6 - 7(3) 6 - 3. ... Leggi su globalist (Di martedì 31 maggio 2022) L', non testa di serie del, ha conquistato le semifinali dell'Open di Francia sconfiggendo la giovane canadese Leylah Fernandez per 6 - 2 6 - 7(3) 6 - 3. ...

Pubblicità

ItaliaTeam_it : SIIIIIIIIIIII! MERAVIGLIOSAAAAAAAAAA! ?? Martina Trevisan è in semifinale al Roland Garros! Battuta in tre set Leyl… - Eurosport_IT : SIIII MARTINAAAAAA!!! ???????? La Trevisan batte la Fernandez ai quarti del Roland Garros, è semifinale per l'azzurra… - Agenzia_Ansa : FLASH +++ Impresa della tennista azzurra Martina Trevisan, vola in semifinale al Roland Garros. Battuta nei quarti… - 23minuti : RT @Eurosport_IT: SIIII MARTINAAAAAA!!! ???????? La Trevisan batte la Fernandez ai quarti del Roland Garros, è semifinale per l'azzurra! #E… - ACiavattella : RT @RaiNews: #Tennis, @MartinaTrevisa3 alle semifinali del @rolandgarros: ai quarti ha battuto in tre set Leylah Annie Fernandez 6-2, 6-7,… -