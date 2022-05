Roland Garros, fantastica Martina Trevisan: è in semifinale (Di martedì 31 maggio 2022) fantastica Martina Trevisan che ha conquistato un posto nelle semifinali del Roland Garros, secondo Slam del 2022, in corso sulla terra rossa parigina. Nel match che ha aperto il programma sul Philippe Chatrier la 28enne mancina di Firenze, n.59 WTA, ha battuto nei quarti 6-2, 6-7 (3), 6-3 in 2h19' la canadese Laylah Fernandez, n.18 del ranking e 17 del seeding, alla sua terza esperienza parigina e ai suoi primi quarti (lei che a livello Slam vanta la finale agli Us Open dello scorso anno).A Parigi Martina dopo aver "asfaltato" al primo turno la britannica Harriet Dart, n.111 del ranking, si è ripetuta liquidando 63 62 la polacca Magda Linette, n.52 WTA, che all`esordio aveva eliminato a sorpresa la tunisina Ons Jabeur, n.6 del ranking e del seeding: quindi il successo, ancora in due ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 31 maggio 2022)che ha conquistato un posto nelle semifinali del, secondo Slam del 2022, in corso sulla terra rossa parigina. Nel match che ha aperto il programma sul Philippe Chatrier la 28enne mancina di Firenze, n.59 WTA, ha battuto nei quarti 6-2, 6-7 (3), 6-3 in 2h19' la canadese Laylah Fernandez, n.18 del ranking e 17 del seeding, alla sua terza esperienza parigina e ai suoi primi quarti (lei che a livello Slam vanta la finale agli Us Open dello scorso anno).A Parigidopo aver "asfaltato" al primo turno la britannica Harriet Dart, n.111 del ranking, si è ripetuta liquidando 63 62 la polacca Magda Linette, n.52 WTA, che all`esordio aveva eliminato a sorpresa la tunisina Ons Jabeur, n.6 del ranking e del seeding: quindi il successo, ancora in due ...

