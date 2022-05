Roland Garros 2022, niente da fare per Camila Giorgi: azzurra eliminata (Di martedì 31 maggio 2022) Non ci sarà la doppietta azzurra nei quarti di finale del Roland Garros 2022 dedicato alla categoria femminile. Nella giornata di ieri, infatti, Camila Giorgi non è riuscita a raggiungere Martina Trevisan alla fase successiva del torneo parigino. Sulla terra rossa francese, infatti, la bella tennista è stata sconfitta da Daria Kasatkina. Roland Garros 2022: finisce la corsa di Camila Giorgi Due notizie per la ragazza italiana. Una è positiva, l’altra molto meno. Le news nefaste arrivano dal terreno di gioco del Roland Garros 2022: Camila Giorgi è stata eliminata dalla rivale russa in due set ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 31 maggio 2022) Non ci sarà la doppiettanei quarti di finale deldedicato alla categoria femminile. Nella giornata di ieri, infatti,non è riuscita a raggiungere Martina Trevisan alla fase successiva del torneo parigino. Sulla terra rossa francese, infatti, la bella tennista è stata sconfitta da Daria Kasatkina.: finisce la corsa diDue notizie per la ragazza italiana. Una è positiva, l’altra molto meno. Le news nefaste arrivano dal terreno di gioco delè statadalla rivale russa in due set ...

